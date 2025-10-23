Chelsea'den sürpriz Moises Caicedo kararı!

Chelsea, İspanyol devi Real Madrid'in ilgisini uzak tutmak amacıyla Moises Caicedo'yla yeni ve daha yüksek ücretli bir sözleşme için görüşmelere başladı.

2023'te Brighton'dan 115 milyon sterlin (154 milyon dolar) karşılığında transfer edilen Ekvadorlu orta saha oyuncusu, teknik direktör Enzo Maresca'nın yönetiminde takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi. Maresca, Caicedo'yu "dünya çapında bir futbolcu" olarak tanımlarken, oyuncunun performansındaki yükseliş özellikle savunmadaki katkısı, top üzerindeki etkisi ve istikrarı sayesinde dikkat çekiyor.

Caicedo'nun formu, hem Chelsea'nin orta saha dengesini güçlendirdi hem de onu kulübün uzun vadeli planlarının merkezine yerleştirdi. Londra ekibi, yıldız oyuncunun performansına paralel olarak maaşını iyileştirmeyi ve geleceğini Stamford Bridge'de güvence altına almayı hedefliyor.