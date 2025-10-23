İSTANBUL 22°C / 18°C
Spor

Chelsea'den sürpriz Moises Caicedo kararı!

Premier Lig ekibi Chelsea, Real Madrid'in radarında olan Moises Caicedo ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

23 Ekim 2025 Perşembe 09:13
Chelsea'den sürpriz Moises Caicedo kararı!
Chelsea, İspanyol devi Real Madrid'in ilgisini uzak tutmak amacıyla Moises Caicedo'yla yeni ve daha yüksek ücretli bir sözleşme için görüşmelere başladı.

2023'te Brighton'dan 115 milyon sterlin (154 milyon dolar) karşılığında transfer edilen Ekvadorlu orta saha oyuncusu, teknik direktör Enzo Maresca'nın yönetiminde takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi. Maresca, Caicedo'yu "dünya çapında bir futbolcu" olarak tanımlarken, oyuncunun performansındaki yükseliş özellikle savunmadaki katkısı, top üzerindeki etkisi ve istikrarı sayesinde dikkat çekiyor.

Caicedo'nun formu, hem Chelsea'nin orta saha dengesini güçlendirdi hem de onu kulübün uzun vadeli planlarının merkezine yerleştirdi. Londra ekibi, yıldız oyuncunun performansına paralel olarak maaşını iyileştirmeyi ve geleceğini Stamford Bridge'de güvence altına almayı hedefliyor.

