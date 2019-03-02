Chelsea'den Victor Moses kararı

Fenerbahçe'nin devre arasında transfer ettiği Victor Moses ile ilgili İngiliz basınında yeni bir iddia yer aldı. Sarı lacivertlilerin 1,5 yıllığına kiraladığı Victor Moses'i kadroda düşünmeyen Chelsea'nin Nijeryalı futbolcuyla sezon sonunda yolları tamamen ayıracağı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin ocak ayında kiralık olarak 1,5 yıllığına kadrosuna kattığı Victor Moses için İgniltere'den bir iddia ortaya atıldı. Daily Star'da yer alan habere göre Chelsea, sezon sonunda Gary Cahill, Danny Drinkwater ve Moses ile yolları ayıracak. Nijeryalı golcünün 2021 yılında sona erecek sözleşmesinin bu sezon sonunda sonlandırılabileceği belirtildi. Moses, Fenerbahçe ile 2020 yılının sonuna kadar sözleşme imzalamıştı.

Victor Moses, Fenerbahçe'de bu sezon 5 lig maçına çıkmış ve 1 gol atmıştı.

(Futbol Arena)