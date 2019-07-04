Chelsea'nin başına Lampard geçti
İtalyan teknik adam Sarri ile yollarını ayıran İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, teknik direktörlük için Frank Lampard ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Londra ekibi, efsane oyuncusuyla teknik direktör olarak anlaşma sağladı.
Chelsea, teknik direktörü Maurizio Sarri ile yolları ayırdıktan sonra eski efsanelerinden Frank Lampard'ı takımın başına getirdi.
Londra ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada İngiliz çalıştırıcıyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Lampard, iki sezondur İngiltere Championship takımlarından Derby County'i çalıştırıyordu.
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