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Spor

Chelsea'nin deplasman kabusu sürüyor

İngiltere Premier Lig takımı Chelsea, 2001'den bu yana en kötü dış saha performansını sergiledi. Ada ekibinin deplasman galibiyeti hasreti 8'e yükseldi.

28 Şubat 2023 Salı 17:58 - Güncelleme:
Chelsea'nin deplasman kabusu sürüyor
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Premier Lig'de sezona Thomas Tuchel yönetiminde başlayan ancak sonrasında Graham Potter'la yola devam etme kararı alan Chelsea'de işler yolunda gitmiyor.

Ligdeki son 9 maçında sadece 1 galibiyet alan ve son 5 maçında 3 puan toplayan Chelsea'de teknik direktör Graham Potter'ın durumundan oyuncuların rahatsızlık duyduğu belirtildi.

Telegraph'ta yer alan haberde yeni transferlerin de üzerlerindeki baskıdan memnun olmadığı aktarılırken takımdaki kıdemli oyuncuların da mevcut durumdan şikayetçi olduğu ifade edildi.

Ek olarak maç günü kadroya alınmayan oyuncuların da oynayamamaktan rahatsızlık duyduğu aktarıldı.

2001'DEN SONRA EN KÖTÜ SERİ

Premier Lig'de son deplasman galibiyetini 16 Mart'ta Aston Villa'ya karşı 2-0'lık sonuçla alan Chelsea, o tarihten bu yana dış sahada kazanamadı.

Ligdeki deplasman galibiyet hasreti 8 maça çıkan Chelsea, böylelikle 2001'den sonra en kötü dış saha performansını gösterdi.

KLOPP VE ARTETA ÖRNEĞİ

Londra derbisinde hafta sonu Tottenham'a 2-0 kaybeden Chelsea'de teknik direktör Graham Potter, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta ve Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp'un da daha önce benzer sorunlar yaşadığını ancak görevlerine devam ettiklerini söyledi.

Potter açıklamasında, "İyi sonuçlar elde etmiyoruz. Tüm sorumluluğu alıyorum. Oyuncularımın her şeylerini sahaya yansıttığını düşünüyorum. Eğer sonuçlar kötü olmaya devam ederse sonsuza kadar destek bulamazsınız. Arteta ve Klopp da daha önce benzer sorunları yaşadı. Sonrasında işler yoluna girdi ve her şey değişti." dedi.

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE DEV HARCAMA

Premier Lig'de ve Avrupa futbolunda ara transfer döneminin en hareketli takımı olan Chelsea, devre arasında 8 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Enzo Fernandez'i 121 milyon Euro'ya kadrosuna katan Londra ekibi Mykhaylo Mudryk, Benoit Badiashile, Noni Madueke, Malo Gusto, Andrey Santos ve David Datro Fofana'yı transfer ederken Joao Felix'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Chelsea bu transferlere toplamda yaklaşık 330 milyon Euro ödeme yaptı.

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