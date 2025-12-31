İSTANBUL 5°C / -2°C
Spor

Chelsea'nin galibiyet hasreti 3 maça çıktı

Chelsea, Premier Lig'in 19. haftasında sahasında Bournemouth ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Chelsea'nin galibiyet hasreti 3 maça çıkarken, Bournemouth ligdeki galibiyet özlemini 10 maça yükseltti.

HABER MERKEZİ31 Aralık 2025 Çarşamba 01:03 - Güncelleme:
Chelsea'nin galibiyet hasreti 3 maça çıktı
İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Chelsea, Bournemouth'u konuk etti.

Stamford Bridge'de oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Chelsea'nin gollerini; 15. dakikada penaltıdan Cole Palmer ve 23. dakikada Enzo Fernandez kaydetti.

Bournemouth'un gollerini ise 6. dakikada David Brooks ve 27'de Justin Kluivert attı.

Bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 3 maça çıkan Chelsea ligde 30 puanla 5. sırada bulunuyor. 10 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Bournemouth ise 23 puanla 15. sırada yer alıyor.

Ligde bir sonraki hafta Chelsea, deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak. Bournemouth ise Arsenal'i konuk edecek.

