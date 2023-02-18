Chelsea'nin galibiyet hasreti büyüyor

Premier Lig 24. hafta maçında Chelsea, sahasında son sıradaki Southampton ile karşılaştı.

Stamford Bridge'de oynanan maçı Southampton 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Ward-Prowse kaydetti.

Graham Potter'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Chelsea, ligde çıktığı son 4 maçı kazanamadı. Southampton ise ligde 3 maç sonra Chelsea karşısında galip geldi.

Alınan bu sonucun ardından Southampton puanını 18 yaptı. Chelsea ise 31 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in bir sonraki haftasında Chelsea, Tottenham deplasmanına gidecek. Southampton ise Leeds United'a konuk olacak.