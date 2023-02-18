İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2023 Cumartesi / 28 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8672
  • EURO
    20,1799
  • ALTIN
    1117.06
  • BIST100
    5026.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Chelsea'nin galibiyet hasreti büyüyor

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 24. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Southampton'a 1-0 yenilerek üst üste 4. maçını da kazanamadı.

18 Şubat 2023 Cumartesi 20:27 - Güncelleme:
Chelsea'nin galibiyet hasreti büyüyor
ABONE OL

Premier Lig 24. hafta maçında Chelsea, sahasında son sıradaki Southampton ile karşılaştı.

Stamford Bridge'de oynanan maçı Southampton 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Ward-Prowse kaydetti.

Graham Potter'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Chelsea, ligde çıktığı son 4 maçı kazanamadı. Southampton ise ligde 3 maç sonra Chelsea karşısında galip geldi.

Alınan bu sonucun ardından Southampton puanını 18 yaptı. Chelsea ise 31 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in bir sonraki haftasında Chelsea, Tottenham deplasmanına gidecek. Southampton ise Leeds United'a konuk olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.