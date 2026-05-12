Chelsea'nin gündeminde 6 teknik adam var

Chelsea'de teknik direktör arayışları devam ederken, Oliver Glasner ve Filipe Luis'in de adaylar arasında yer aldığı öne sürüldü.

Telegraph Sport'ta yer alan habere göre, Liam Rosenior'un yerine kalıcı bir teknik direktör arayan İngiliz ekibi, daha önce Xabi Alonso, Andoni Iraola ve Marco Silva'yı gündemine almıştı.

Son gelişmelerin ardından Crystal Palace Teknik Direktörü Oliver Glasner ve Flamengo'dan ayrılan Filipe Luis'in de listenin içinde bulunduğu belirtildi.

Chelsea cephesinde henüz öne çıkan bir adayın olmadığı, kulübün 5 veya 6 teknik direktör üzerinde değerlendirme yaptığı aktarıldı. Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas'ın da kulüp içinde konuşulan isimlerden biri olduğu kaydedildi.