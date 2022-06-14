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Spor

Chelsea'nin hedefi Matthijs de Ligt

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Juventus'ta forma giyen savunma oyuncusu Matthijs de Ligt'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

14 Haziran 2022 Salı 19:59 - Güncelleme:
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Yaz aylarında kadrosuna yeni bir stoper takviyesi yapmak isteyen Premier Lig ekibi Chelsea, Juventus forması giyen Matthijs de Ligt'in peşinde.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Chelsea, Juventus'un defans oyuncusu Matthijs de Ligt'i kadrosuna katmak istiyor.

Liverpool, PSG ve Manchester United dahil olmak üzere birçok üst düzey kulübün yakından takip ettiği Hollandalı futbolcunun transferinde Antonio Rudiger ve Andreas Christensen'in yerine yaz aylarında yeni bir stoper arayışında olan Chelsea, bir adım önde bulunuyor.

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ ASKIYA ALINDI

Futbolcunun mevcut anlaşmasında gelecek sezon 140 milyon Euro'ya yükselecek 120 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor. De Ligt'in daha düşük bir serbest kalma maddesi istediği belirtilirken, haberin detaylarına göre futbolcu ve kulüp arasındaki sözleşme uzatma görüşmeleri anlaşmaya varılamadığı için askıya alındı.

HENÜZ RESMİ TEKLİF YOK

Juventus şu ana kadar herhangi bir resmi teklif almadı, ancak defans oyuncusu sözleşme uzatmayı kabul etmez ise yolların ayrılması gündeme gelebilir.

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