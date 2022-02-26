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Spor

Chelsea'nin Rus sahibi Roman Abramovich, kulüp yönetimini devretti

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, kulübün yönetimini yine kulübe bağlı olan Chelsea hayır kurumunun mütevelli heyetine devrettiğini açıkladı.

26 Şubat 2022 Cumartesi 22:21 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 22:21
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Chelsea kulübünün sahibi Roman Abramovich, kulüp yönetimini Chelsea Vakfı mütevelli heyetine bıraktığını açıkladı.

Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle bir süredir kulüp yönetimi konusunda baskı altındaydı ve yaptığı açıklamayla kulüp yönetimini Chelsea Vakfı'na yaptığını açıkladı.

Abramovich açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Chelsea'nin 20 yıllık sahibi olduğum süreç boyunca her zaman başarılı olmamızı sağlamak ve geleceğimizi inşa etme rolünü üstlenmeye çalıştım. Her zaman kulübün çıkarlarını en iyi şekilde düşünerek kararlar aldım ve bu değerlere bağlı kalmaya devam ediyorum. Bu sebeple Chelsea'nin yönetimini Chelsea FC'nin hayır kurumunun mütevelli heyetine devrediyorum.

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