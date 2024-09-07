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Spor

Chelsea'nin sahiplik yapısında değişim gündemde

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de kulüp başkanı Todd Boehly hisselerini satabilir. Kulübün çoğunluk hissedarı olan Clearlake Capital'ın Boehly'nin hisselerini alabileceği ve seçeneklerin değerlendirildiği belirtildi.

7 Eylül 2024 Cumartesi 14:52 - Güncelleme:
Chelsea'nin sahiplik yapısında değişim gündemde
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Son 2 sezonda yaptığı transfer harcamalarıyla dikkatleri çeken Chelsea'de kulübün sahiplik yapısı değişebilir.

Bloomberg'te yer alan haberde Chelsea'nin yüzde 61.5'luk hissesine sahip olan Clearlake Capital'ın kurucularından Behdad Eghbalii ile kulüp başkanı Todd Boehly'nin arasının son aylarda iyi olmadığı ve her iki tarafın da tüm seçenekleri değerlendirdiği belirtildi.

İki ismin stadyumun yeniden inşası ve transfer süreçleriyle ilgili anlaşmazlık yaşadığı ifade edildi.

Clearlake Capital'ın Chelsea'deki hisselerini satma planı olmadığı ve Londra ekibine bağlılığının devam ettiği, ancak Todd Boehly'ye ait hisselerin satışının gündemde olduğu ifade edildi. İki taraf arasında hisse satışıyla ilgili henüz bir görüşme olmadığı aktarıldı.

Chelsea'deki diğer yatırımcıların hisselerini satmak istemesi halinde Clearlake'in bu hisseleri satın almaya açık olduğu kaydedildi.

CHELSEA'NİN DEVİR SÜRECİ

Todd Boehly'nin yer aldığı ABD'li konsorsiyum, Roman Abrahmovich'ten kulübü 4.25 milyar sterlin karşılığında satın aldı.

Takımın devir sürecinin tamamlanmasının ardından transferde 1 milyar sterlin barajını aşan Chelsea, son 2 sezonda istediği başarıları yakalayamadı.

Bu süreçte Londra ekibinde Thomas Tuchel, Graham Potter, Frank Lampard ve Mauricio Pochettino görev yaparken son olarak Enzo Maresca takımın başına getirildi.

Behdad Eghbali ve Jose Feliciano'nun sahibi olduğu Clearlake Capital, yüzde 61.5'la Chelsea'nin büyük hissedarı konumunda. Geri kalan bölüm ise Todd Boehly, Hansjorg Wyss ve Mark Walter arasında eşit olarak paylaşılıyor.

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