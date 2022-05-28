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Spor

Chelsea'nin satışı için anlaşma sağlandı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin, Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyum tarafından satın alınması konusunda nihai anlaşmaya varıldı.

AA28 Mayıs 2022 Cumartesi 12:49 - Güncelleme:
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Chelsea'den yapılan açıklamada, anlaşma detaylarında nihai adımların dün gece atıldığı ve pazartesi gününden itibaren Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyumun kulübün yönetimini devralacağı belirtildi.

Böylece, Rus iş insanı Roman Abramovich'in 19 yıldır sahipliğini üstlendiği Chelsea, Amerikan Beyzbol Ligi takımlarından Los Angeles Dodgers'ın ortağı Todd Boehly'nin yanı sıra Clearlake Capital, Mark Walter ve Hansjoerg Wyss'in aralarında bulunduğu konsorsiyum tarafından hafta başından itibaren yönetilecek.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle İngiltere hükümetinin kendisine yönelik yaptırım kararıyla Abramovich, kulübü zorunlu olarak satışa çıkarmıştı. Kulübün 4,25 milyar sterlin karşılığında satın alınması için Birleşik Krallık, gereken izinleri hafta içi vermişti.

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