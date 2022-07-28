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Spor

Chelsea'nin savunmadaki hedefi Wesley Fofana

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Leicester City'de forma giyen Wesley Fofana'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

28 Temmuz 2022 Perşembe 18:56 - Güncelleme:
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Jules Kounde'nin Barcelona'ya transferi an meselesiyken; Chelsea, Leicester City'nin 21 yaşındakı stoperi ilgili transfer çalışmalarına başladı. Antonio Rüdiger'in Real Madrid ve Andreas Christensen'in Barcelona'ya transferi sonrası Ada ekibi stoper pozisyonu için çalışmalarını sürdürüyor.

Sky Sports'un haberine göre; Chelsea, Leicester City'nin Fildişili stoperi Wesley Fofana için devreye girdiğini belirtti. Nathan Ake ismine alternatif olarak belenen Fofana ile ilgili görüşmelerin yakın zamanda resmiyet kazanması bekleniyor.

Genç oyuncunun takımıyla olan kontratı 2027'de sona erecek.

Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olan Fofana, geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle 12 maça çıktı ve 1 gol attı.

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