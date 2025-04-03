İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Nisan 2025 Perşembe / 5 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9463
  • EURO
    42,2171
  • ALTIN
    3802.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Chelsea'nin transfer hedefi Emanuel Emegha
Spor

Chelsea'nin transfer hedefi Emanuel Emegha

İngiliz ekibi Chelsea Strasbourg'un 22 yaşındaki forveti Emanuel Emegha'yı transfer gündemine aldı.

HABER MERKEZİ3 Nisan 2025 Perşembe 17:06 - Güncelleme:
Chelsea'nin transfer hedefi Emanuel Emegha
ABONE OL

Get football kaynaklı haberde Chelsea'nin Strasbourg'un 22 yaşındaki forveti Emanuel Emegha'yı transfer etmeyi düşündüğünü yazdı.

Haberde, Strasbourg teknik direktörü Liam Rosenior'ın performansında etkili olduğu ve Emegha'nın umut vaad eden bir futbolcu olduğu aktarılırken, yetenekli golcünün geçen sezonun üstünde bir performans gösterdiğinin altı çizildi. Emegha, geçen sezon tüm kulvarlarda 31 maçta 9 gol atarken, bu sezon 24 maçta 12 gole ulaşmış durumda.

Ligde oynadığı son maç olan Olimpique Lyon mücadelesinde ağları sarsan Hollandalı futbolcu, attığı golle galibiyette önemli bir rol oynarken, takımı da Şampiyonlar Ligi potasına 1 puan uzaklıkta bulunuyor.

LİSTEDEKİ TEK İSİM EMEGHA DEĞİL

Emegha'nın gelişimi ve Strasbourg'u Şampiyonlar Ligi'ne aday bir takım haline getirmesi, Chelsea'nin dikkatini çekmesini sağladı. İki kulübün yakın ilişkilerinin bulunduğu da haberde aktarılırken Chelsea'nin ilgilendiği tek futbolcunun Emegha olmadığı belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.