  • Chelsea'nin transferde ilk hedefi Xavi Simons
Spor

Chelsea'nin transferde ilk hedefi Xavi Simons

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Premier Lig ekibi Chelsea'nın transferde iki hedefi bulunuyor. Ancak İngiliz ekibinin öncelikli hedefi Xavi Simons.

HABER MERKEZİ12 Ağustos 2025 Salı 16:18 - Güncelleme:
Chelsea'nin transferde ilk hedefi Xavi Simons
Premier Lig ekiplerinden Chelsea, transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre bu kapsamda Londra ekibinin hedefleri Xavi Simons ve Alejandro Garnacho.

ÖNCELİK SIMONS

Elde edilen bilgilere göre Chelsea'nin birincil hedefi Xavi Simons'u kadrosuna katmak.

İngiliz devi, Hollandalı oyuncunun transferi olmazsa diye başka orta sahalar ile de görüşmelerini sürdürüyor.

GARNACHO CHELSEA'Yİ İSTİYOR

Chelsea, Alejandro Garnacho ile olumlu görüşmeler gerçekleştirdi. Arjantinli yıldız, Chelsea'ye transfer olma konusunda çok istekli.

Kulüpler arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hızlanması bekleniyor.

  • chelsea
  • Xavi Simons
  • Alejandro Garnacho

