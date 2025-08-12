Chelsea'nin transferde ilk hedefi Xavi Simons

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre bu kapsamda Londra ekibinin hedefleri Xavi Simons ve Alejandro Garnacho.

ÖNCELİK SIMONS

Elde edilen bilgilere göre Chelsea'nin birincil hedefi Xavi Simons'u kadrosuna katmak.

İngiliz devi, Hollandalı oyuncunun transferi olmazsa diye başka orta sahalar ile de görüşmelerini sürdürüyor.

GARNACHO CHELSEA'Yİ İSTİYOR

Chelsea, Alejandro Garnacho ile olumlu görüşmeler gerçekleştirdi. Arjantinli yıldız, Chelsea'ye transfer olma konusunda çok istekli.

Kulüpler arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hızlanması bekleniyor.