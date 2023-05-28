Chelsea'nin yeni patronu Mauricio Pochettino oldu!

İngiltere Premier Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren Chelsea'de yeni teknik direktör belli oldu. Chelsea takımı sezon sonuna kadar Frank Lampard'a emanet etmişti.

Birçok isimle temasa geçen Chelsea, bir numaralı adayı Mauricio Pochettino ile her konuda anlaşma sağladı. Fabrizio Romano'nun haberine göre Arjantinli teknik adamla 2026 yılına kadar geçerli sözleşme imzalanacak.

Chelsea'nin resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.

Mauricio Pochettino son olarak PSG'yi çalıştırmış, 5 Temmuz 2022 tarihinde Fransız devinden ayrılmıştı.