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Spor

Chelsea'nin yeni petronu Mauricio Pochettino

Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de teknik direktörlük görevine, Arjantinli çalıştırıcı Mauricio Pochettino getirildi.

AA29 Mayıs 2023 Pazartesi 16:05 - Güncelleme:
Chelsea'nin yeni petronu Mauricio Pochettino
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de teknik direktörlük görevine, Arjantinli Mauricio Pochettino getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 51 yaşındaki teknik direktörle 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere iki sezonluğuna anlaşma sağlandığı ve kontratta bir yıllık opsiyon maddesinin bulunduğu belirtildi.

Premier Lig'de daha önce Southampton ve Tottenham'ı çalıştıran Pochettino, 2021'de göreve geldiği Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile lig ve Fransa Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Büyük bütçeli transferler yapmasına rağmen bu sezon hedeflediği başarıların uzağında kalan Chelsea, ligi 44 puanla 12. sırada tamamladı.

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