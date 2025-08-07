İSTANBUL 30°C / 24°C
7 Ağustos 2025 Perşembe
Spor

Chelsea'nin yeni yıldızı Dastan Satpaev

Premier Lig ekibi Chelsea'nin yeni yıldızı Dastan Satpaev ikinci eleme turunda attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihinin en genç golcüsü oldu.

7 Ağustos 2025 Perşembe 12:37
Chelsea'nin yeni yıldızı Dastan Satpaev
Chelsea, kadrosuna kattığı genç oyuncularla tüm dikkatleri çekmeyi yeniden başardı.

Chelsea, Satpaev gibi tarihi bir isim de dahil olmak üzere, kadrosunda geniş bir genç yetenek kataloğuna sahip. 16 yaşındaki oyuncu, ikinci eleme turunda attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihinin en genç golcüsü oldu ve Maviler taraftarlarına, bir başka değerli oyuncuyu transfer etmiş olabilecekleri gerçeğini hatırlattı.

Dastan Satpaev, Kazakistan'ın Kairat Almatı takımından Premier Lig ekibine sadece 3,5 milyon sterline (4 milyon avro) mal oldu ve 18 yaşına geldiğinde beş yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Kendisini, 18 yaşına kadar Palmeiras'ta kaldıktan sonra yeni tanıtılan Brezilyalı genç oyuncu Estevao Willian ile benzer bir durumda buluyor.

İnternetteki taraftarlar, top sürme yeteneği nedeniyle Satpaev'i Aguero ile karşılaştırıyor. 2025'te forvet oyuncusu 26 maçta 10 gol atarken, sekiz de asist yaptı.

