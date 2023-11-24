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Spor

Chelsea'nin yıldızından Cristiano Ronaldo açıklaması!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin formasını giyen 22 yaşındaki yıldız oyuncu Nicolas Jackson, Cristiano Ronaldo'yla ilgili övgü dolu sözler söyledi.

24 Kasım 2023 Cuma 19:14 - Güncelleme:
Chelsea'nin yıldızından Cristiano Ronaldo açıklaması!
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Chelsea forması giyen 22 yaşındaki Senegalli golcü Nicolas Jackson, Cristiano Ronaldo'ya övgü dolu sözler sarf etti.

Ronaldo'ya hayranlığından bahseden Jackson, 'Çocukluğumdan bu yana Cristiano Ronaldo'yu severdim. Onun gibi davranırdım. Onun maçlarını izlemek zordu çünkü para ödemen gerekiyordu. Herkes kalabalık bir grup halinde Real Madrid'i izlemek için arkadaşımın evine giderdik.' dedi.

Formasının arkasına Ronaldo'nun ismini yazdığını söyleyen Nicolas Jackson, 'Her zaman giydiğim formanın üzerinde onun adı vardı. Ama gerçek bir forma değildi. Bir tişörtümün üzerine kalemle 7 ve Ronaldo yazıp, giyerdim. Onun gibi davranmaya çalışırdım." şeklinde konuştu.

SEZON PERFORMANSI

Sezon başında Viilarreal'den Chelsea'ye transfer olan Nicolas Jackson, Londra ekibinde çıktığı 14 karşılaşmada 7 gol attı.

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