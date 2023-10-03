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Spor

Chelsea'nin yüzü 14 maç sonra güldü

Premier Lig'in 7. haftasında Chelsea, deplasmanda Fulham'ı 2-0 mağlup ederek deplasmanda 14 maç sonra gülmeyi başardı.

3 Ekim 2023 Salı 00:29 - Güncelleme:
Chelsea'nin yüzü 14 maç sonra güldü
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İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Chelsea, kendisi gibi Londra ekibi Fulham'la derbide karşı karşıya geldi.

Craven Cottage'da oynanan karşılaşmayı Chelsea 2-0 kazanarak üç puana ulaşmayı başardı.

Maçın 18. dakikasında Mudryk'in golüyle öne geçen Chelsea, 19. dakikada Broja ile farkı ikiye çıkardı ve maçın sonuna kadar üstünlüğünü koruyarak üç puan almasını bildi.

Chelsea böylelikle deplasmanda 14 maç sonra kazanmayı başarırken 70 milyon euroluk bonservisine rağmen performansıyla eleştiri konusu olan Mykhaylo Mudryk de takımıyla ilk golünü kaydetmiş oldu.

Bu sonuçla Chelsea sezonun ikinci galibiyetini alarak 8 puana yükseldi, Fulham ise 8 puanda kaldı.

Bir sonraki hafta ise Chelsea Burnley deplasmanına çıkarken Fulham ise Sheffield United'ı ağırlayacak.

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