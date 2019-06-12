27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7987
  • 6,5715
  • 247.323
  • 92.825
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Chelsea’ye Abraham baskısı

Kanarya, iyi ilişkiler içinde olduğu İngiliz kulübünden 21 yaşındaki golcü Tammy Abraham’ı kiralamak için girişimlerini hızlandırdı.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

SOLDADO ve Slimani ile yollarını ayıran, Frey’i de satış listesine koyan Fenerbahçe, golcü transferinde atağa geçti. İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Sarı-Lacivertliler bonservisi Chelsea’de olan geçen sezon kiralık olarak Aston Villa’da forma giyen 21 yaşındaki santrfor Tammy Abraham için girişimlerini hızlandırdı. Chelsea ile iyi ilişkiler içinde olan Sportif Direktör Damien Comolli daha önce Abraham’ı kiralamak iztediklerini bildirmişti. Comolli’nin İngiliz Kulübü’nden Abraham’ın şartlarını tekrar sorduğu belirtildi. Bu arada Fenerbahçe’nin teklifte bulunduğu bonservisi elinde olan Alman golcü Max Kruse’nin kendisine talip olan Southampton, Newcastle ve Lazio’dan gelen teklifleri reddettiği öğrenildi.

Manhattan´da binanın üzerine düşen helikopterin kaza öncesi son görüntüleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İzmir - Manisa Karayolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

İzmir - Manisa Karayolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Bakan Kasapoğlu, Dögg Alfreosdottir ile görüştü

Bakan Kasapoğlu, Dögg Alfreosdottir ile görüştü

Apple, iPhone'lar için Hindistan'a üs kuruyor

Apple, iPhone'lar için Hindistan'a üs kuruyor

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Milli Takımdan ilk kayıp

Milli Takımdan ilk kayıp

Karamollaoğlu'nun pasaport iddiası yalan çıktı

Karamollaoğlu'nun pasaport iddiası yalan çıktı

CHP'li belediyenin ırkçı kararına veto

CHP'li belediyenin ırkçı kararına veto

Binali Yıldırım semt pazarını ziyaret etti

Binali Yıldırım semt pazarını ziyaret etti
 

POPÜLER HABERLER

HDP´li vekil Paylan´ın sözleri İsmail Küçükkaya´yı kızdırdı

HDP´li vekil Paylan´ın sözleri İsmail Küçükkaya´yı kızdırdı

Türkiye ve KKTC'den nefes kesen tatbikat

Türkiye ve KKTC'den nefes kesen tatbikat

Emekli maaşına intibak ayarı

Emekli maaşına intibak ayarı

35 milyon yıl önceki volkan izlerini taşıyor!

35 milyon yıl önceki volkan izlerini taşıyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA