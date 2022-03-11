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Spor

Chelsea'ye bir yaptırım daha: Banka hesabı askıya alındı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin banka hesabının geçici olarak askıya alındığı öne sürüldü.

11 Mart 2022 Cuma 23:00 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 23:00
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Premier Lig devi Chelsea'ye yeni bir yaptırım kararı daha geldi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası İngiltere'nin yaptırım kararının ardından oyuncu transferi ve bilet satışı da dahil tüm finansal faaliyetleri askıya alınan Chelsea'nin banka hesabının geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

Haberde, Chelsea'ye futbolla ilgili faaliyetlerini sürdürmesi amacıyla verilen lisansı değerlendirmesi için bankanın zamana ihtiyacı olduğu kaydedildi.

Öte yandan Chelsea'nin, cezanın kısa süre içinde kaldırılacağını umduğu ifade edildi.

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