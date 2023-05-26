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Spor

Chelsea'ye bir yıldız daha! Manuel Ugarte, Londra yolcusu

Sporting Lizbon'un yıldız isimlerinden Manuel Ugarte'nin Chelsea ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

26 Mayıs 2023 Cuma 17:17 - Güncelleme:
Chelsea'ye bir yıldız daha! Manuel Ugarte, Londra yolcusu
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Sporting Lizbon'un Uruguaylı orta sahası Manuel Ugarte için önemli bir iddia ortaya atıldı.

Uruguaylı gazeteci Franco Fernandez'e göre, Defansif orta saha oyuncusun Premier Lig'de oynamaya istekli olduğu ve Chelsea oyuncusu olmaya hazırlandığını söyledi.

Uruguaylı futbolcunun adı Paris Saint-Germain ve Liverpool ile de geçiyordu fakat Chelsea'nin bu transferde öne geçtiğini kaydetti.

Ugarte'nin Chelsea'ye yaklaşık 65 milyon euro'ya mal olacak ve altı yıllığına bir anlaşma imzalaması bekleniyor.

Manuel Ugarte bu sezon Sporting Lizbon formasıyla 47 maçta 1 asist yaptı.

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