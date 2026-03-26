Manchester United'ın eski forveti Odion Ighalo, Galatasaray forması giyen vatandaşı Victor Osimhen ile ilgili konuştu.

CHELSEA TRANSFERİ

Kariyerinde Al Hilal forması da giyen ve kısa bir süre önce Osimhen'in Al Hilal'e transferi için de konuşan Nijeryalı Ighalo, bu kez Osimhen'in 2024 yılında Chelsea'ye gerçekleşmeyen transferi için açıklamalarda bulundu.

"DÜNYANIN EN İYİLERİ"

Osimhen'in dünyanın en iyi forvetlerinden biri olduğunu ve Afrikalı futbolculara yapılan eleştirilerin haksız olduğunu söyleyen Ighalo, "Osimhen'in dünya klasında olmadığını söyleyenler, bu onların görüşü. Onun benim kardeşim olduğunu bir kenara bırakın, Osimhen dünyanın en iyi oyuncularından biri." diye konuştu.

"BİR İNGİLİZ YAPSA..."

Sözlerine devam eden Ighalo, "Dünya klasını nasıl değerlendiriyorlar? Ben Serie A'da oynadım, ne kadar zor olduğunu biliyorum. Osimhen, o ligin gol kralı oldu. Galatasaray'da hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde gol atıyor. Afrikalılar, kendi insanlarımızı aşağı çekiyoruz! Eğer bir İngiliz oyuncu Osimhen'in yaptıklarını yapsa, onu göklere çıkarırdı." dedi.

"DAHA DÜŞÜK MAAŞ VERECEKLERDİ"

Ighalo, "Chelsea'de ona daha düşük maaş ödeyeceklerdi. Bazı oyuncular onun yaptığının yarısını bile yapmıyorlar ama çok para kazanıyorlar. Ben bir forvet olarak Osimhen'in oynadığı gibi oynayamam! O hayatı pahasına oynuyor. Ben öyle oynayamam. Defans oyuncularını kovalıyor, onları ezip geçiyor!" ifadelerini kullandı.

TRANSFER GERÇEKLEŞMEDİ

Chelsea, 2024 yazında Napoli'den Osimhen'i kadrosuna katmak istemiş ve Nijeryalı futbolcuya Napoli'de kazandığı 10 milyon euro'nun altında bonuslarla birlikte toplamda 8 milyon euro teklif etmişti.

Chelsea'nin ilk etapta kiralık olarak kadrosuna katmadığı Osimhen ise kalıcı veya daha iyi mali şartlara sahip bir sözleşme istemişti. Yaşanan anlaşmazlıkların ardından Osimhen'in İngiliz ekibine transferi gerçekleşmemişti.

GALATASARAY'A TRANSFERİ VE PERFORMANSI

2024 yazında transferi son günlerinde Galatasaray'a kiralık olarak gelen Osimhen, 2025 yaz transfer döneminde ise kalıcı olarak sarı-kırmızılılara imza atmıştı

Galatasaray forması altında bu sezon 29 maçta süre bulan Victor Osimhen, 19 kez gol sevinci yaşadı.