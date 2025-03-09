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Spor

Chelsea'ye tek gol yetti

İngiltere Premier Ligi 28. hafta maçında Chelsea ile Leicester City karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'te oynanan müsabakayı ev sahibi Chelsea 1-0'lık skorla kazandı. Maçın tek golünü 60. dakikada Marc Cucurella kaydetti.

Haber Merkezi9 Mart 2025 Pazar 20:09 - Güncelleme:
Chelsea'ye tek gol yetti
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İngiltere Premier Ligi 28. hafta maçında Chelsea ile Leicester City karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'te oynanan müsabakayı ev sahibi Chelsea 1-0'lık skorla kazandı.

Chelsea'nin yıldızı Cole Palmer, 22. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı. Premier Lig'de bu maça kadar kullandığı 13 penaltı vuruşunda başarılı olan Palmer, ilk kez ağları bulamadı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golü 60. dakikada Marc Cucurella kaydetti.

Leicester ile oynadığı son 7 maçın 6'sını kazanan Chelsea, puanını 49'a çıkardı ve Manchester City'i geride bırakarak 4. sıraya yükseldi.

Premier Lig'de oynadığı son 13 maçın 12'sini kaybeden Leicester, 17 puanda kaldı .

Chelsea, gelecek hafta Arsenal'e konuk olacak. Leicester City ise Manchester United'ı ağırlayacak.

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