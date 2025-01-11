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Spor

Cher Ndour: Problem geri çekilmemizdi

Süper Lig'in 19. haftasında Bodrum FK'yi 2-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş'ta Cher Ndour açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi11 Ocak 2025 Cumartesi 23:21 - Güncelleme:
Cher Ndour: Problem geri çekilmemizdi
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Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Bodrum FK karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş 2-1'lik skorla kazandı.

"MAÇI BİTİRMELİYDİK AMA YAPAMADIK"

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın ilk golünün sahibi olan Cher Ndour açıklamalarda bulundu.

İtalyan oyuncu, "Çok mutluyum, gol için mutluyum ama daha çok kazandığımız için mutluyum. Bir galibiyet serisi başlatmış olduk. İlk yarıda çok iyiydik, bunu sürdürmek istiyoruz. İkinci yarıda problem geri çekilmemiz oldu. Bu rakibimize özgüven verdi. 3 ve 4. golü arayıp maçı bitirmeliydik ama yapamadık ve rakip de pozisyonlar buldu. Biz ilk yarıdaki gibi oynamaya devam etmek istiyoruz." dedi.

BU SEZON NDOUR

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 21 maçta süre alan Ndour, 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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