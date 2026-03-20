İSTANBUL 7°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2026 Cuma / 2 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3221
  • EURO
    51,3746
  • ALTIN
    6612.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Cherif Ndiaye: Her şeyimizi ortaya koyduk
Spor

Cherif Ndiaye: Her şeyimizi ortaya koyduk

Samsunspor'da Rayo Vallecano karşısında takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Cherif Ndiaye, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ20 Mart 2026 Cuma 01:32 - Güncelleme:
ABONE OL

Samsunspor forması giyen Cherif Ndiaye, Rayo Vallecano maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Golcü futbolcu, "Açıkçası elendiğimiz için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Galibiyetle tarih yazmaya devam etmek istemiştik. Elimizden geleni yaptık ama futbol bu. Sonuç olarak elendik. Tüm odak noktamız Süper Lig ve Türkiye Kupası olacak. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Şu anda tam olarak ne diyeceğimi bilemiyorum." dedi.

Ndiaye, "Burada nasıl bir rakiple karşılaşacağımızı biliyorduk, rakibin nasıl oynayacağını biliyorduk. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. İlk maçta yaptığımız bireysel hatalarla ne yazık ki kaybetmiştik ama bugünkü performanstan dolayı takımımla gurur duyuyorum. Her şeyimizi ortaya koyduk. Galip geldik ama ne yazık ki elendik." sözlerini sarf etti.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.