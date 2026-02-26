Cherif Ndiaye: İnşallah gol atmaya devam ederim

Samsunspor'un golcüsü Cherif Ndiaye, Shkendija'yı toplamda 5-0 yenerek eledikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Ndiaye, "Öncelikle ilk yarıdaki performansımıza bakınca küçük detaylarda sıkıntılar vardı. Hocamız bizle konuştu devrede, mantalitesini aşıladı. Buraya gelen taraftarımız da teşekkürler. En iyi şekilde bir sonraki maça odaklanacağız." dedi.

Gol anındaki işaretiyle ilgili gelen soruya Ndiaye, "Taraftarımıza yaptığım harekette şunu belirtmek istedim; benden gol bekliyorlardı, ben elimden geleni yapıyordum ama gol atamıyordum, bugün attım. İnşallah gol atmaya devam ederim." cevabını verdi.