İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2026 Perşembe / 10 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,891
  • EURO
    51,9186
  • ALTIN
    7325.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Cherif Ndiaye: İnşallah gol atmaya devam ederim
Spor

Cherif Ndiaye: İnşallah gol atmaya devam ederim

Samsunspor'un golcüsü Cherif Ndiaye, Shkendija galibiyetinin ardından devre arasında yapılan konuşmanın performanslarını yükselttiğini söyledi.

HABER MERKEZİ26 Şubat 2026 Perşembe 23:11 - Güncelleme:
Cherif Ndiaye: İnşallah gol atmaya devam ederim
ABONE OL

Samsunspor'un golcüsü Cherif Ndiaye, Shkendija'yı toplamda 5-0 yenerek eledikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Ndiaye, "Öncelikle ilk yarıdaki performansımıza bakınca küçük detaylarda sıkıntılar vardı. Hocamız bizle konuştu devrede, mantalitesini aşıladı. Buraya gelen taraftarımız da teşekkürler. En iyi şekilde bir sonraki maça odaklanacağız." dedi.

Gol anındaki işaretiyle ilgili gelen soruya Ndiaye, "Taraftarımıza yaptığım harekette şunu belirtmek istedim; benden gol bekliyorlardı, ben elimden geleni yapıyordum ama gol atamıyordum, bugün attım. İnşallah gol atmaya devam ederim." cevabını verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Neye uğradığını şaşırdı: Oluşan çukur araçları adeta yuttu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.