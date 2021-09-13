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Spor

Cherif Ndiaye'den ''ırkçılık'' isyanı!

Göztepe'nin Senegalli golcüsü Cherif Ndiaye, kaybettikleri maçlardan sonra kendisine hakaret eden ve ırkçı sözler söyleyenlere isyan etti.

DHA13 Eylül 2021 Pazartesi 16:52 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 16:52
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Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i evinde 2-1 yenerek üzerindeki kara bulutları dağıtan Göztepe'nin Senegalli golcüsü Cherif Ndiaye sosyal medya hesabı üzerinden isyan bayrağını açtı.

Başakşehir karşılaşmasında 1 gol atıp 1 de asist yapan Ndiaye kendisine hakaret edenlere sert bir cevap verdi. Golcü futbolcu, "Kaybettiğimizde bana hakaret ediyorsunuz ve ırkçı şeyler söylüyorsunuz. Kazanıp gol attığımda bana 'Kral' diyorsunuz. Bu saçmalık. Ailem ve en başından bana inanan, iyi ve kötü günümde yanımda olan insanlara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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