Chhelsea, Joao Felix'in bonservisini belirledi

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, İtalya Serie A ekibi Milan'da kiralık olarak forma giyen yıldız oyuncusu Joao Felix'in bonservisini belirledi.

CNN Portekiz'in haberine göre; Chelsea, Portekizli yıldız Joao Felix için Benfica'nın ilgisini karşılıksız bırakmadı. İngiliz kulübü, Benfica'nın istediği Joao Felix'in transferi için minimum 30 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirledi.

KİRALAMA TEKLFİLERİ KABUL EDİLMEYECEK

Chelsea yönetimi, kiralama tekliflerini ise kesinlikle kabul etmeyeceklerini duyurdu.

FELIX İÇİN ÖDENEN RAKAMLAR

Felix'in kariyerine dair ödenen bonservis bedelleri de dikkat çekiyor. Atletico Madrid, 2019 yılında 127.2 milyon Euro'ya genç yeteneği kadrosuna katarken, Chelsea de 2024'te oyuncuyu 52 milyon Euro'ya transfer etti.

PERFORMANSI

Bu sezon Milan formasıyla 21 maça çıkan Portekizli yıldız, 3 gol attı.Chelsea, Benfica'nın radarındaki Joao Felix için 30 milyon Euro'luk bonservis bedelini belirledi ve kiralama tekliflerini kapattı.