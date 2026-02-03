Chibuike Nwaiwu: Takımda gerçek bir aile ortamı var

Trabzonspor'da forma giyen Chibuike Nwaiwu, Fethiyespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"BİZİM ADIMIZA İYİ BİR MAÇ OLDU"

Karşılaşmayı değerlendiren Nwaiwu, iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Aslında iyi bir maç çıkardığımızı söyleyebilirim. İlk yarıda golü bulmak adına çok büyük bir mücadele ortaya koyduk ancak bunu skora yansıtamadık. Sadece gol eksikti. İkinci yarıda yakaladığımız fırsatları değerlendirdik ve golü de bulunca bizim adımıza iyi bir maç oldu" ifadelerini kullandı.

"TAKIMDA GERÇEK BİR AİLE ORTAMI VAR"

Takım içindeki atmosfere de değinen genç futbolcu, bordo-mavili kulüpte güçlü bir bağ olduğunu vurgulayarak, "Takımda gerçek bir aile ortamı var. Tam anlamıyla bir ailenin içine geldim. Bu durum da takıma adaptasyonumu oldukça kolaylaştırıyor" dedi.

İPTAL EDİLEN GOL POZİSYONU İÇİN AÇIKLAMA

Öte yandan Fethiyespor'un Trabzonspor karşısında bulduğu ve ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol pozisyonu hakkında da konuşan Nwaiwu, "Topa çok yakındım. Topun dışarı çıktığını gördüğüm için gol olsa bile verilmeyeceğini biliyordum zaten" şeklinde konuştu.