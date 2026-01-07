İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2026 Çarşamba / 19 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0418
  • EURO
    50,3288
  • ALTIN
    6167.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Chibuike Nwaiwu Trabzon'da! Fırtına yeni stoperine kavuştu
Spor

Chibuike Nwaiwu Trabzon'da! Fırtına yeni stoperine kavuştu

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı genç savunmacı Chibuike Nwaiwu şehre ulaştı. Nijeryalı futbolcu bordo mavili ekibe imza attığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

HABER MERKEZİ7 Ocak 2026 Çarşamba 22:28 - Güncelleme:
Chibuike Nwaiwu Trabzon'da! Fırtına yeni stoperine kavuştu
ABONE OL

Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'nun transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo mavili kulüple her konuda anlaşma sağlayan oyuncu, şehre geldi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Chibuike Godfrey Nwaiwu'nun bordo-mavili kulübe kesin transferi konusunda Wolfsberger AC Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Anlaşmaya göre, Wolfsberger Kulübüne, sözleşme fesih bedeli olarak 5,5 milyon avronun 7 taksit halinde ödeneceği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Profesyonel futbolcu Chibuike Godfrey Nwaiwu ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için 350 bin avro, diğer sezonlarda ise her bir sezon için 700 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır."

İLK AÇIKLAMALARI

"Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Aileden biri olmak da beni ayrıca mutlu ediyor. Taraftarlarımız için elimden gelenin en iyisini vereceğim."

"Trabzonspor'un bana milli takımın kapısını aralayacağını düşünüyorum. Sevdiğim de bir kulüp olduğu için Trabzonspor'u tercih ettim."

ÖNERİLEN VİDEO

Çelik Kubbe'nin yeni unsuru: KORKUT 140/35 sahaya indi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.