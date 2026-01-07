Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'nun transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo mavili kulüple her konuda anlaşma sağlayan oyuncu, şehre geldi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Chibuike Godfrey Nwaiwu'nun bordo-mavili kulübe kesin transferi konusunda Wolfsberger AC Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Anlaşmaya göre, Wolfsberger Kulübüne, sözleşme fesih bedeli olarak 5,5 milyon avronun 7 taksit halinde ödeneceği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Profesyonel futbolcu Chibuike Godfrey Nwaiwu ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için 350 bin avro, diğer sezonlarda ise her bir sezon için 700 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır."

İLK AÇIKLAMALARI

"Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Aileden biri olmak da beni ayrıca mutlu ediyor. Taraftarlarımız için elimden gelenin en iyisini vereceğim."

"Trabzonspor'un bana milli takımın kapısını aralayacağını düşünüyorum. Sevdiğim de bir kulüp olduğu için Trabzonspor'u tercih ettim."