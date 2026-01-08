İSTANBUL 16°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2026 Perşembe / 20 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,052
  • EURO
    50,2708
  • ALTIN
    6156.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Chibuike Nwaiwu, Trabzonspor'da ilk idmanına çıktı
Spor

Chibuike Nwaiwu, Trabzonspor'da ilk idmanına çıktı

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Bordo mavililerin yeni transferi Chibuike Nwaiwu takımla ilk idmanını gerçekleştirdi.

İHA8 Ocak 2026 Perşembe 20:52 - Güncelleme:
Chibuike Nwaiwu, Trabzonspor'da ilk idmanına çıktı
ABONE OL

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçında deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına başlarken, bordo-mavililerin yeni transferi Chibuike Nwaiwu ilk antrenmanına çıktı.

Trabzonspor, Avusturya'nın Wolfsberger AC kulübünden transfer ettiği Chibuike Nwaiwu, bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıktı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi. Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Antrenman öncesinde ise kaptan Stefan Savic'in doğum günü kutlandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Çelik Kubbe'nin yeni unsuru: KORKUT 140/35 sahaya indi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.