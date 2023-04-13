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Spor

Chicago Bulls, 19 sayı geriden gelerek Raptors'u 109-105 yendi

NBA play-ın mücadelesinde Chicago Bulls, 19 sayı geriden gelerek Toronto Raptors'u 109-105 mağlup etti.

AA13 Nisan 2023 Perşembe 11:07 - Güncelleme:
Chicago Bulls, 19 sayı geriden gelerek Raptors'u 109-105 yendi
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Bulls'un Raptors deplasmanında 19 sayı geriden gelerek 109-105 kazandığı play-in mücadelesinde Zach LaVine, 39 sayı, 6 ribauntla ön plana çıktı.

Konuk ekipte DeMar DeRozan 23 sayı, 7 ribaunt ve Nikola Vucevic 14 sayı, 13 ribauntla oynadı.

Raptors'ta Pascal Siakam'ın 32 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, Fred VanVleet'in 26 sayı, 12 ribaunt, 8 asist ve Scottie Barnes'ın 19 sayı, 10 ribauntluk performansları, mağlubiyeti önleyemedi.

Rakibini eleyen Bulls, Doğu Konferansı'nın 8. sırasından play-off'a katılabilmek için Miami Heat ile play-in maçına çıkacak. Bu karşılaşmayı kazanan taraf, play-off ilk turunda normal sezonu konferansın ilk sırasında tamamlayan Milwaukee Bucks ile mücadele edecek.

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