Chicago Bulls, Batı Konferansı liderini yendi

Bulls'u galibiyete 29 sayı, 5 ribauntla oynayan Zach LaVine ile 25 sayı, 15 ribauntla "double double" yapan Nikola Vucevic taşıdı.
Nuggets cephesinde Nikola Jokic 18 sayı, 12 ribaunt, 8 asist, Aaron Gordon ise 17 sayı ve 9 ribauntla maçı tamamladı.
NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. İşte Alınan sonuçlar
Washington Wizards-Atlanta Hawks: 120-122
New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 113-106
Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 100-104
Boston Celtics-Portland Trail Blazers: 115-93
Denver Nuggets-Chicago Bulls: 96-117
Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 132-101
Los Angeles Clippers-Toronto Raptors: 108-100