Chicago Bulls, deplasmanda Philadelphia 76ers'ı uzatmada 109-105 yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls, deplasmanda karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı uzatmada 109-105 yendi.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Ligde 8 maçtır kaybetmeyen 76ers, iki kez uzatmaya giden maçta Bulls'a dört sayı farklı yenilerek bu sezon 23. mağlubiyetini yaşadı.

Nikola Vuceviv'in 21 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptığı konuk takımda, Zach LaVine 26, DeMar DeRozan 25 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Joel Embiid'in 37 sayı, 16 ribaunt, 3 blokluk performansı ev sahibi ekibe yetmedi. 76ers'ta Tyrese Maxey 22, De'Anthony Melton 19 sayıyla oynadı.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Indiana Pacers: 115-109

Philadelphia 76ers-Chicago Bulls: 105-109 (uzatmada)

New York Knicks-Minnesota Timberwolves: 134-140

Houston Rockets-Golden State Warriors: 108-121

Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 112-108

Utah Jazz-Sacramento Kings: 128-124