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Spor

Chicago Bulls evinde Portland Trail Blazers'ı yendi

NBA'de milli basketbolcu Onuralp Bitim'in formasını giydiği Chicago Bulls, sahasında konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 110-107 yendi.

AA19 Mart 2024 Salı 11:47 - Güncelleme:
Chicago Bulls evinde Portland Trail Blazers'ı yendi
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Onuralp Bitim'in 9 sayılık katkısıyla Chicago Bulls, konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 110-107 mağlup etti.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Bulls, Blazers'ı 3 sayı farkla yendi.

Ev sahibi ekipte DeMar DeRozan'ın 28 sayısı ve Ayo Dosunmu'nun 23 sayı ve 10 asistlik performansı galibiyette önemli rol oynadı.

Bulls forması giyen milli basketbolcu Onuralp Bitim, 9 sayı, 4 ribaunt ve 1 asist kaydetti.

Blazers'ta ise Anfernee Simons'ın 30 sayı, 9 asist ve Deandre Ayton'un 25 sayı, 15 ribauntluk performansları mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

BOSTON CELTİCS'TEN ÜST ÜSTE 6. GALİBİYET

Boston Celtics, konuk ettiği Detroit Pistons'ı 119-94 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı.

Celtics'te Derrick White, 22 sayı, 10 ribaunt, 10 asistlik performansıyla NBA kariyerindeki ilk "triple-double"ını yaptı.

Jaylen Brown ise 31 sayı atarak maçın en skorer oyuncusu oldu ve Celtics'in galibiyetinde önemli rol oynadı.

Pistons'ta Jaden Ivey, 21 sayı kaydetti.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 103-108

Boston Celtics-Detroit Pistons: 119-94

Philadelphia 76ers-Miami Heat: 98-91

Chicago Bulls-Portland Trail Blazers: 110-107

Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 104-114

Golden State Warriors-New York Knicks: 112-119

Sacramento Kings-Memphis Grizzlies: 121-111 (Uzatmada)

Los Angeles Lakers-Atlanta Hawks: 136-105

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