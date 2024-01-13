Chicago Bulls, ilk Ring of Honor törenini düzenledi

Törende, 72-10'luk derecesiyle tarihe geçen 1995-96 sezonunun şampiyon takımı da dahil olmak üzere Bulls'un birçok önemli ismi yer aldı. Ödül alan kişilerin tam listesi şu şekildeydi:

Artis Gilmore

Phil Jackson

Michael Jordan

Johnny Kerr

Dick Klein

Jerry Krause

Toni Kukoc

Bob Love

Scottie Pippen

Dennis Rodman

Jerry Sloan

Chet Walker

Tex Winter

Bulls'un 1989-98 yılları arasındaki koçu Jackson, United Center taraftarlarından büyük alkış aldı.

1995-96 takımının üç büyük yıldızı olan Jordan, Rodman ve Pippen törende yer almadı. Etkinlik sırasında Jordan'ın samimi bir konuşma yaparak selamlarını ilettiği bir video da gösterildi.

Bununla birlikte, merhum eski takım genel menajeri Jerry Krause'un adı duyurulduğunda, törende kendisini temsilen gelen eşi Thelma Krause pek çok taraftarın yuhalamasıyla karşı karşıya kaldı.

Efsane kadronun eski üyelerinden Warriors başantrenörü Steve Kerr ise taraftarların bu davranışlarını "utanç verici" olarak nitelendirdi