Chicago Bulls, Memphis Grizzlies'ı 128-107 mağlup etti

Doğu Konferansı'nda 10. sırada bulunan Chicago Bulls, evinde Batı Konferansı ikincisi Memphis Grizzlies'ı 128-107 mağlup ederek play-in şansını devam ettirdi. Galibiyet sayısını 38'e yükselten Bulls'ta Zach LaVine 36 sayı, 9 asist, DeMar DeRozan 31 sayı, 7 asist, Coby White da 19 sayı, 6 ribaundla oynadı. Toplamda 29. kez yenilen Grizzlies'ta ise Ja Morant'ın 17 sayı, 10 ribaund ve 10 asistlik triple-double performansı ile Jaren Jackson Jr.'ın 31 sayı ve 8 ribaundu mağlubiyeti engelleyemedi.

NBA'de gecenin toplu sonuçları şu şekilde:

Charlotte Hornets: 108 - Toronto Raptors: 128

Brooklyn Nets: 111 - Utah Jazz: 110

Chicago Bulls: 128 - Memphis Grizzlies: 107

Minnesota Timberwolves: 105 - Portland Trail Blazers: 107

Atlanta Hawks: 132 - Dallas Mavericks: 130

New York Knicks: 118 - Washington Wizards: 109

Orlando Magic: 128 - Detroit Pistons: 102

Sacramento Kings: 134 - San Antonio Spurs: 142

Houston Rockets: 109 - Los Angeles Lakers: 134

Oklahoma City Thunder: 118 - Phoenix Suns: 128

Cleveland Cavaliers: 115 - Indiana Pacers: 105

Milwaukee Bucks: 117 - Philadelphia 76ers: 104

Denver Nuggets: 112 - Golden State Warriors: 110