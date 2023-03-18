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Spor

Chicago Bulls, Minnesota Timberwolves'u 2 uzatmada geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls, normal süresi 113-113, ilk uzatma bölümü ise 123-123 tamamlanan Minnesota Timberwolves mücadelesini 139-131 kazandı.

18 Mart 2023 Cumartesi 11:49 - Güncelleme:
Chicago Bulls, Minnesota Timberwolves'u 2 uzatmada geçti
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Ev sahibi Bulls'un all-star oyuncusu DeMar DeRozan 49 sayı, 14 ribaunt, 3 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu. Zach LaVine de 39 sayı, 5 asistle DeRozan'a eşlik etti.

Timberwolves'ta Mike Conley 28 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, 3 top çalma, Jaden McDaniels 25 sayı, 6 ribaunt ve Rudy Gobert 21 sayı, 19 ribaunt, 5 blokla oynadı.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers: 82-121

Atlanta Hawks-Golden State Warriors: 127-119

Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 117-94

Chicago Bulls-Minnesota Timberwolves: 139-131 (uzatmada)

Houston Rockets-New Orleans Pelicans: 114-112

San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 120-126 (uzatmada)

Portland Trail Blazers-Boston Celtics: 112-126

Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 110-111

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