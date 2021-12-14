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  • Chicago Bulls'ta 10 oyuncuda koronavirüs çıktı, 2 maç ertelendi
Spor

Chicago Bulls'ta 10 oyuncuda koronavirüs çıktı, 2 maç ertelendi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Chicago Bulls'un 2 karşılaşması, sağlık protokollerinin 10 oyuncusunun kadroya girmesine izin vermemesi nedeniyle ertelendi.

AA14 Aralık 2021 Salı 11:07 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 11:07
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Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Bulls'un maç programı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan ya da temaslı olduğu saptanan oyuncuları sebebiyle aksayacak.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Bulls'un, TSİ yarın sabaha karşı oynayacağı Detroit Pistons ve 17 Aralık Cuma günü sabaha karşı oynayacağı Toronto Raptors müsabakaları, ileri bir tarihe alındı.

NBA'in sağlık protokolleri doğrultusunda kişiler, 24 saat içinde iki testi negatif çıkıncaya kadar veya en az 10 gün karantinada kalıyor.

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