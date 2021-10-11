Chicago Maratonu'nda iki galip

11 Ekim 2021 Pazartesi 00:22 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 00:22

43. Chicago Maratonu'nu, erkeklerde Etiyopyalı Seifu Tura, kadınlarda ise Kenyalı Ruth Chepngetich kazandı.

Tokyo, Berlin, Londra, Boston ve New York ile beraber 6 büyük maraton yarışından biri olan 42,195 kilometrelik mücadele, ABD'nin Chicago kentinde koşuldu.

Erkeklerde ilk sırayı, 2 saat 6 dakika 12 saniyelik derecesiyle Seifu Tura aldı. 24 yaşındaki atlet kariyerinin en önemli başarısına ulaştı. Ev sahibi ülkeden Galen Rupp, 2:06:35'lik zamanıyla 2'nciliği, Kenyalı Eric Kiptanui ise 2:06:51 ile 3'üncülüğü elde etti.

Kadınlarda 2:22:31'lik süresiyle finişe ilk gelen Kenyalı Ruth Chepngetich şampiyonluğa ulaştı. 27 yaşındaki sporcu, bu yıl İstanbul Yarı Maratonu'nu da ilk sırada bitirmişti. ABD'li sporculardan Emma Bates, 2:24:20 ile 2'nci, Sara Hall da 2:27:19 ile 3'üncü oldu.