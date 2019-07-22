Chicarito için umut doğdu
West Ham’ın Haller’i transfer etmesi sonrası, Galatasaray bir süredir askıya aldığı Meksikalı golcü için yeniden harekete geçti. Chicarito, “Her şey kısa sürede değişiyor” diyerek ayrılık sinyali verdi.
- Star Spor
CİM-BOM, Chicarito için yeniden harekete geçti. Galatasaray bir süre önce Meksikalı golcü için girişimlerde bulunmuş ancak West Ham, Arnautovic’i satınca transferde engel çıkarmıştı. İngilizler, E.Frankfurt’tan Sebastian Haller’i 50 milyon euroya satın alınca, Chicarito’yu satabileceklerini bildirdi. Aslan da yeniden girişimlere başlarken, 31 yaşındaki oyuncu, “Transferde işler çok çabuk değişiyor. 1 hafta içinde her şey olabilir” diyerek West Ham’dan ayrılacağını ima etti.
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