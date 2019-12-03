Chicharito'dan transfer açıklaması: Transfer olmaya hazırım!
Seviila forması giyen 31 yaşındaki Chicharito geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
Meksikalı golcü Chicharito 8 milyon euro bedelle yeni transfer olduğu Sevilla'da iyi bir başlangıç yapamadı. Açıklamalarda bulunan Chicharito kulüpteki geleceğinden de bahsetti ve transfer olmaya hazır olduğunu söyledi.
MLS Ligi'nden övgüyle bahseden 31 yaşındaki usta ayak "MLS sürekli gelişen bir lig, düşünebilirim. Hep geleceğe bakarım. Her fırsata da olabildiğince açığım." dedi.
Chicharito bu sezon La Liga'da forma şansı bulduğu 7 maçta 1 gol attı.
(Sporx)
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