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Spor

Chidera Ejuka, Beşiktaş'tan teklif aldığını açıkladı

Hollanda Ligi ekiplerinden Heerenveen'in sol kanat oyuncusu Chidera Ejuke sezon başında Beşiktaş'tan teklif aldığını itiraf etti.

05 Haziran 2020 Cuma 00:28 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 00:28
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Heerenveen'in sol kanat oyuncusu Chidera Ejuke verdiği röportajda zor geçen hayatını anlatırken kariyerini düzlüğe çıkardığı ve parladığı dönemde Beşiktaş'tan teklif aldığını belirtti. Sezon başında Lazio, Celtic ve Heerenveen arasında seçim yapmak zorunda kaldığını ve 4 yıllık sözleşme karşılığında Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynayabilmek adına basamak olarak gördüğü Heerenveen'e transfer olduğunu aktardı.

22 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Ejuke Valerenga'dan sezon başında Heerenveen'e 2 milyon euro'ya transfer edilmiş ve çıktığı 29 resmi maçta 10 gol atıp 5 de asist yaparak takımına katkı sağlamıştı.

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