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Spor

Chiellini: ''Suarez'e hayranım, özür dilemesine gerek yoktu''

Juventus defansının sert isimlerinden Giorgio Chiellini, 2014 Dünya Kupası'nda Luis Suarez'ın kendisini ısırması olayına değindi ve 'Ben de aynısını yapardım' ifadelerini kullandı.

21 Mayıs 2020 Perşembe 23:30 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 23:30
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Uruguaylı oyuncuya hayran olduğunu belirten Chiellini, "Suarez'e, onun çirkefliklerine hayranım. Öyle olmasaydı, Suarez olmazdı, sıradan bir insan olurdu. Pislikler bu oyunun bir parçası, bu hile değil. Rakibine karşı ayakta kalmayı bilmelisin" dedi.

"ÖZÜR DİLEMESİNE GEREK YOKTU"

Yaşanan olayı anlatan tecrübeli isim, "O gün garip bir şey olmadı. Maçın çoğunda Cavani'yi tuttum ve bir şey olmadı. Birdenbire omzumdan ısırıldığımı hissettim. Vücut vücuda mücadele etmeyi seviyor, ben de öyleyim. İkimiz çok benziyoruz. Birkaç gün sonra onu aradım, benden özür dilemesine gerek yoktu. Ben de onun gibi bir o... çocuğuyum ve bununla gurur duyuyorum" diye konuştu.

Brezilya'da yapılan Dünya Kupası'nda Suarez'in Chiellini'yi ısırması çok konuşulmuş ve sonrasında Uruguaylı oyuncu 4 ay futboldan men cezası almıştı.

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