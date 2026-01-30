İSTANBUL 13°C / 6°C
Spor

Chiellini'den Galatasaray itirafı: 2013'ü hala unutamadım

Juventus yöneticisi Giorgio Chiellini, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacakları eşleşme öncesi konuştu.

HABER MERKEZİ30 Ocak 2026 Cuma 15:44 - Güncelleme:
Chiellini'den Galatasaray itirafı: 2013'ü hala unutamadım
ABONE OL

Juventus'un yönetiminde yer alan Giorgio Chiellini, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçıyla ilgili konuştu.

İtalyan futbol insanı, "Hem Osimhen'i hem de 2013'ü düşündüm: İstanbul'daki son hatıramızı silmek için iyi bir fırsat. Gala, harika oyunculara sahip güçlü bir takım. İstanbul'daki ilk maçta oyunu iyi oynamamız gerekiyor. Transfer piyasası mı? Yeni bir şey yok..." dedi.

Sözlerine devam eden Chiellini, "Galatasaray, büyük oyunculara sahip güçlü bir takım. Rövanşı evimizde oynayacağız. Onların stadyumuna gidip maçı doğru oynamalı, zayıf yönlerinden faydalanmalıyız." diye konuştu.

Chiellini, "Galatasaray maçında bu sefer iki devre var, sorun olmamalı. Sahanın bir yarısı farklı şekilde hazırlanmıştı; sonra sahada biz kaybettik, belirleyici hatayı ben yapmıştım. Şimdi farklı bir maç, farklı bir dünya; iki farklı takımız." açıklamasında bulundu.

2013 yılında Galatasaray'a kaybettikleri maç için de konuşan Chiellini, "2013 yılındaki Galatasaray'a karşı olan o yenilgiyi hala üzerimde hissediyorum. Galatasaray'a büyük saygımız var." diye konuştu.

