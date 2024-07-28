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Spor

Chiesa'ya transfer kancası! Beşiktaş'a bir dünya yıldızı daha

Gelecek sezon için kadrosunu yeniden şekillendiren Beşiktaş, Federico Chiesa'ya transfer kancasını taktı. Siyah beyazlı yönetim, yıldız futbolcunun durumu hakkında bilgi aldı.

28 Temmuz 2024 Pazar 21:20 - Güncelleme:
Chiesa'ya transfer kancası! Beşiktaş'a bir dünya yıldızı daha
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi.

TuttoJuve'de yer alan habere göre; Beşiktaş, Juventus forması giyen Federico Chiesa ile ilgili bilgi aldı.

ÖNCELİĞİ PREMIER LİG

Beşiktaş'ın ilgisine rağmen İtalyan oyuncunun önceliğinin Premier Lig olduğu belirtildi.

Juve'den ayrılmaya karar vermesi halinde Premier Lig'den bir takıma imza atmak istediği vurgulandı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Torino devi, 26 yaşındaki kanat oyuncusunu 2022 yılında 44 milyon euroya Fiorentina'dan kadrosuna katmıştı.

Juventus'ta toplamda 131 maça çıkan Chiesa, 32 gol ve 23 asistlik performans sergiledi.

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