Galatasaray forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mauro Icardi için çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

"AYRILMASINI İSTEDİ"

America TV'den Yanina Latorre'nin haberine göre, Mauro Icardi'nin kız arkadaşı China Suarez, Arjantinli golcünün Galatasaray'dan ayrılmasını istiyor.

"İTALYA'DA YAŞAMAK İSTİYOR"

China Suarez'in, İstanbul'da mutsuz olduğu ve işleri ile ailesi nedeniyle İtalya'da yaşamak istediği kaydedildi.

"ICARDI'YE SÖYLEDİ"

Suarez'in, bu nedenlerle Icardi'den özellikle Milano'ya yakın bir kulübe transfer olmasını istediği öne sürüldü.

"GALATASARAY'I BEKLİYOR"

Galatasaray ile güçlü bağları bulunan Icardi'nin ise Galatasaray'ın kendisiyle alacağı kararı beklemek istediği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray forması altında bu sezon 14 maçta süre bulan Mauro Icardi, 6 kez gol sevinci yaşadı.