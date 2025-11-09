İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2025 Pazar / 19 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2134
  • EURO
    48,8967
  • ALTIN
    5434.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • China Suarez, Galatasaray'dan ayrılmasını istedi! Mauro Icardi için sürpriz iddia
Spor

China Suarez, Galatasaray'dan ayrılmasını istedi! Mauro Icardi için sürpriz iddia

Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Yıldız oyuncunun kız arkadaşının, Arjantinli golcünün sarı-kırmızılılardan ayrılmasını istediği iddia edildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ9 Kasım 2025 Pazar 16:21 - Güncelleme:
China Suarez, Galatasaray'dan ayrılmasını istedi! Mauro Icardi için sürpriz iddia
ABONE OL

Galatasaray forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mauro Icardi için çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

"AYRILMASINI İSTEDİ"

America TV'den Yanina Latorre'nin haberine göre, Mauro Icardi'nin kız arkadaşı China Suarez, Arjantinli golcünün Galatasaray'dan ayrılmasını istiyor.

"İTALYA'DA YAŞAMAK İSTİYOR"

China Suarez'in, İstanbul'da mutsuz olduğu ve işleri ile ailesi nedeniyle İtalya'da yaşamak istediği kaydedildi.

"ICARDI'YE SÖYLEDİ"

Suarez'in, bu nedenlerle Icardi'den özellikle Milano'ya yakın bir kulübe transfer olmasını istediği öne sürüldü.

"GALATASARAY'I BEKLİYOR"

Galatasaray ile güçlü bağları bulunan Icardi'nin ise Galatasaray'ın kendisiyle alacağı kararı beklemek istediği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray forması altında bu sezon 14 maçta süre bulan Mauro Icardi, 6 kez gol sevinci yaşadı.

ÖNERİLEN VİDEO

Şişli'de taksi tartışması: Kadınlar ücreti ödemeden kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.