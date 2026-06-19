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  • Chivu şampiyonlukların ödülünü aldı: Inter'deki sözleşmesi uzatıldı
Spor

Chivu şampiyonlukların ödülünü aldı: Inter'deki sözleşmesi uzatıldı

İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter, teknik direktör Cristian Chivu'nun sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığını açıkladı.

HABER MERKEZİ19 Haziran 2026 Cuma 16:40 - Güncelleme:
Chivu şampiyonlukların ödülünü aldı: Inter'deki sözleşmesi uzatıldı
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İtalya Serie A ekibi Inter, teknik direktör Cristian Chivu ile olan sözleşmesini 2028'e kadar uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Cristian Chivu'nun hikayesi diğerlerinden farklı; tutku ve fedakarlık dolu, eşsiz olayları ve anları kapsayan bir destan. Bu hikaye, teknik direktörün tüm hayatına işlemiş olan Nerazzurri renkleriyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılı." ifadeleri kullanıldı.

45 yaşındaki Rumen çalıştırıcı, yönetiminde Inter, İtalya Serie A ve İtalya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

  • Inter
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  • sözleşme

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