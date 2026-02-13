Chivu'dan hakem tartışmalarına net cevap

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, Serie A'da Juventus ile oynanacak maç öncesinde hakem tartışmaları hakkında konuşmayı reddetti: "İtalya son iki Dünya Kupası'nda yer almadıysa bunun sebebi hakemler değil."

Serie A hakemleri, VAR incelemelerinden sonra verilen bazı kararlar da dahil olmak üzere tartışmalı pozisyonlar nedeniyle yoğun eleştiri altında. Birçok teknik direktör bu kararlara tepki gösterirken, Chivu hakemleri suçlayan isimler arasında yer almadı.

Juventus maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Chivu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bir teknik direktör, lehine verilen bir hakem kararı için özür dilediğini duyduğum gün bu konuyu konuşurum. Hatalar olduğunda her zaman şikayet olur; bu normal. Ancak İtalyan futbolunun sorunu hakemler değil. İtalya son iki Dünya Kupası'nda oynamadıysa bunun nedeni hakemler değil. Pek çok alanda gelişmemiz gerekiyor."