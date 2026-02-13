İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2026 Cuma / 26 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7411
  • EURO
    51,9367
  • ALTIN
    7054.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Chivu'dan hakem tartışmalarına net cevap
Spor

Chivu'dan hakem tartışmalarına net cevap

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, Juventus maçı öncesi hakem tartışmalarına girmeyerek İtalya futbolunun sorunlarının hakemlerle açıklanamayacağını söyledi.

HABER MERKEZİ13 Şubat 2026 Cuma 18:51 - Güncelleme:
Chivu'dan hakem tartışmalarına net cevap
ABONE OL

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, Serie A'da Juventus ile oynanacak maç öncesinde hakem tartışmaları hakkında konuşmayı reddetti: "İtalya son iki Dünya Kupası'nda yer almadıysa bunun sebebi hakemler değil."

Serie A hakemleri, VAR incelemelerinden sonra verilen bazı kararlar da dahil olmak üzere tartışmalı pozisyonlar nedeniyle yoğun eleştiri altında. Birçok teknik direktör bu kararlara tepki gösterirken, Chivu hakemleri suçlayan isimler arasında yer almadı.

Juventus maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Chivu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bir teknik direktör, lehine verilen bir hakem kararı için özür dilediğini duyduğum gün bu konuyu konuşurum. Hatalar olduğunda her zaman şikayet olur; bu normal. Ancak İtalyan futbolunun sorunu hakemler değil. İtalya son iki Dünya Kupası'nda oynamadıysa bunun nedeni hakemler değil. Pek çok alanda gelişmemiz gerekiyor."

ÖNERİLEN VİDEO

Mehmetçik'ten nefes kesen tatbikat: MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.